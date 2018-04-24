В Китае при пожаре в караоке-клубе погибли 18 человек

В результате пожара в караоке-клубе в городе Цинъюань на юге Китая погибли 18 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции.

Пожар начался около 0.30 по местному времени (19.30 мск). Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и через 25 минут пожар был потушен, однако избежать большого числа жертв не удалось. Также в результате инцидента пять человек пострадали, они были доставлены в больницу.

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По данным следствия, причиной пожара мог стать поджог.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в магазине скутеров в Пекине. Также ранее сообщалось, что при пожаре на востоке Китая погибли 11 человек.