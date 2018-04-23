Глава МИД Украины расстроился из-за 3 млн украинцев в России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «печальной для него» ситуацией, когда 3 млн украинских граждан проживают в России. Об этом он сказал на встрече с украинской общиной в Торонто, передает «Укринформ».

«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит и [президента Владимира] Путина, и Россию, но считают, что не имеют иного выбора», — сказал Климкин.

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По его мнению, ситуацию необходимо «постепенно» изменить.

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — добавил глава украинского МИДа.

Климкин подчеркнул, что тем не менее изменения происходят. В частности, украинцы стали чаще уезжать на заработки в страны Евросоюза.

Ранее в МИД Украины поездки в Россию сравнили с «билетом в один конец».