Суд оставил в силе заочный арест распространявшего слухи о пожаре в Кемерово пранкера

Мосгорсуд признал заочный арест украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложную информацию о погибших при пожаре в Кемерово, законным, передает РИА «Новости».

Как отмечается, следствие считает, что Вольнов «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших». Так он пытался дестабилизировать ситуацию.

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«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Ранее представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что украинская сторона не станет выдавать России пранкера.