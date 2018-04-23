Главного обвиняемого по делу о терактах в Париже приговорили к 20 годам тюрьмы

Бельгийский суд приговорил Салаха Абдеслама, который является последним оставшимся в живых организатором терактов в Париже в 2015 году, к 20 годам тюремного заключения за вооруженное сопротивление полиции, а также за покушение на жизнь полицейских. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, адвокат Абдеслама утверждал, что его должны оправдать из-за процессуальной ошибки.

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Ранее Салах Абдеслам, который является главным фигурантом по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, впервые согласился ответить на вопросы судьи.

Абдеслам заявил, что не требовал помощи у другого фигуранта дела, который обвиняется в том, что подвез его на следующий день после нападений. Также Абдеслам отметил, что 14 ноября его фотография не была распространена и не было известно, что он стал «врагом номер один».