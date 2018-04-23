МЧС эвакуировало более 90 человек из-за пожара в ТЦ на Алтае

В Главном управлении МЧС России по республике Алтай сообщили об эвакуации более 90 человек из торгового центра «ЦУМ» в Горно-Алтайске из-за пожара в пристройке, сообщается на сайте ведомства.

«Персонал центра, следуя инструкции, и прибывшие пожарные стали эвакуировать посетителей на улицу, вывели более 90 человек. Никто не пострадал. Пожар возник в чердачном помещении пристройки, в которой находился склад магазина «Мария-РА». От огня пострадали конструкции чердачного помещения и крыша, частично поврежден товар», — говорится в тексте официального сообщения.

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Огонь не смог перекинуться на основное здание из-за капитальной кирпичной стены, которая отделяет пристройку. Сообщается, что благодаря грамотным действиям пожарных не пострадали здание и помещения ТЦ. На локализацию пожара понадобилось менее 10 минут.

Ранее сообщалось,что прокурор Кемерово указал на допросе, что не проводить проверки в ТЦ «Зимняя вишня» ему приказывало начальство.