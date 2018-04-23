Посол России в Аргентине: «кокаиновое дело» укрепило сотрудничество между странами

Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли заявил, что «кокаиновое дело» способствовало укреплению российско-аргентинского сотрудничества. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

По его словам, совместная операция спецслужб является отдельной страницей двусторонних отношений.

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«Спецслужбами наших стран была проведена совершенно уникальная операция. Уникальная по длительности и закрытости и по конструктивному взаимодействию, она продолжалась более года, с конца 2016 года и фактически до начала 2018. И на протяжении такого длительно отрезка времени при проведении совместной операции удалось избежать каких-либо утечек информации», — рассказал Коронелли.

Он добавил, что главным итогом операции является предотвращение попадания наркотиков на европейский рынок. Оценивая действия спецслужб, Коронелли сказал, что лучше бы истории с наркотиками не было вовсе.

«…в конечном итоге, полагаю, проведенная операция будет способствовать и уже способствовала укреплению сотрудничества и взаимопонимания между силовыми структурами двух стран», — отметил Коронелли.

Ранее секретарь по внутренней безопасности министерства безопасности Аргентины Херардо Милман заявил об успешной работе с Россией по «кокаиновому делу», а также счел сотрудничество стран хорошим примером успешной борьбы с наркотрафиком.