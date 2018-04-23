В Москве в понедельник ожидается до +9°С
В Москве в понедельник, 23 апреля, ожидается до +9°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +7 до +9°С.
Днем облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Реклама
Накануне в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.
Во время урагана упали почти 600 деревьев, 92 машины получили повреждения. Повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий.
По данным МЧС, в Подмосковье произошли аварийные отключения энергоснабжения в 25 населенных пунктах.