В Москве в понедельник ожидается до +9°С

В Москве в понедельник, 23 апреля, ожидается до +9°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +7 до +9°С.

Днем облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Накануне в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.

Во время урагана упали почти 600 деревьев, 92 машины получили повреждения. Повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий.

По данным МЧС, в Подмосковье произошли аварийные отключения энергоснабжения в 25 населенных пунктах.