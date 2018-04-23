СМИ: арестованная в США россиянка Насырова объявила голодовку

Арестованная в США россиянка Виктория Насырова объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, Насырова голодает в знак протеста против «плохого обращения» в тюрьме.

Как отмечается, она обвиняет одну из надзирательниц тюрьмы в том, что та не предприняла никаких действий, когда Насырову избивали сокамерницы.

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Ранее Насырова на встрече с российскими дипломатами подтвердила, что временно теряла зрение после избиения со стороны сокамерниц.

22 марта 2017 года полиция Нью-Йорка задержала россиянку Викторию Насырову, объявленную в России в розыск по подозрению в совершенном в 2014 году в Краснодаре убийстве, по подозрению в ее причастности к совершению грабежей и распространению наркотиков в США.