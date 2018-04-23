В Москве закроют Мавзолей Ленина

В Федеральной службе охраны России заявили, что в Москве будет закрыт доступ к Мавзолею основателя СССР Владимира Ленина и некрополю у Кремлевской стены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2018 года производиться не будет», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что в рамках проведения торжественного марша в честь 76-й годовщины военного парада 1941 года Мавзолей Ленина был закрыт для посетителей 5 ноября, а также в день Октябрьской революции 7 ноября.

В прошлом году Мавзолей также был закрыт для посетителей с 9 по 14 июня.