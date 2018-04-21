Стало известно, когда в Москве появится розовая линия метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в рамках станции «Косино» строящейся Кожуховской линии столичного метро планируют построить транспортно-пересадочный узел, передает РИА «Новости».

Как отмечается, участок розовой линии метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино», куда входят четыре станции, в настоящее время находится в высокой степени готовности. Заместитель мэра оценил состояние ее готовности в 72%.

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«К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы», — заявил Хуснуллин.

По его словам, возведение такого узла является технически сложной задачей, так как в этом месте соединяются две ветки метро, а также имеется увязка с железной дорогой.

Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена были отрыты станции «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».