ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности сторонника «Исламского государства», планировавшего теракты в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», который <...> приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что местом совершения теракта могло стать здание правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

Ранее Пентагон сообщил о задержании в Сирии связанного с терактом 11 сентября 2001 года исламиста.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.