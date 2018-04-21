ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности сторонника «Исламского государства», планировавшего теракты в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», который <...> приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местом совершения теракта могло стать здание правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.
Ранее Пентагон сообщил о задержании в Сирии связанного с терактом 11 сентября 2001 года исламиста.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.