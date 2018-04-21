В Москве закрыли ВДНХ

Территория ВДНХ в Москве закрыта для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

«Территорию ВДНХ закрыли для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, жителей и гостей столицы просят воздержаться от прогулок.

Ранее МЧС России предупредило жителей Москвы об опасных погодных условиях во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля.

Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды.