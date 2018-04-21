Москвичей предупредили об опасных погодных условиях

МЧС России предупредило жителей Москвы об опасных погодных условиях во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля. Об этом сообщает на сайте ведомства.

«По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя», — говорится в сообщении.

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Ведомство рекомендует жителям и гостям столицы, соблюдать меры безопасности, обходить шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды.