В Ереване задержали более 60 протестующих против избрания Саргсяна
Начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян заявил, что в Ереване задержали 62 демонстранта, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 62 человека», — сказал Агаронян.
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Ранее новый премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу.
По его словам, происходящие в стране процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.
Также сообщалось, что в Ереване задержали 100 участников протестных акций против Саргсяна.