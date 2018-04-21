В Ереване задержали более 60 протестующих против избрания Саргсяна

Начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян заявил, что в Ереване задержали 62 демонстранта, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 62 человека», — сказал Агаронян.

Реклама

Ранее новый премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу.

По его словам, происходящие в стране процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.

Также сообщалось, что в Ереване задержали 100 участников протестных акций против Саргсяна.