Минюст США успокоил Трампа в отношении расследования против его адвоката

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сообщил президенту США Дональду Трампу, что он не фигурирует в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера в отношении его личного адвоката Майкла Коэна, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что Розенштейн, который лично инициировал расследование, заверил Трампа в том, что оно его не касается, во время встречи в Белом доме 19 апреля. По словам источников, Розенштейн принял такое решение, чтобы снизить желание президента отправить его или Мюллера в отставку.

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Отмечается, что после встречи глава государства сказал своим советникам, что в данный момент не стоит снимать с занимаемых должностей кого-либо их них, поскольку сам он не является целью расследования. По словам одного из источников, Трамп не хочет предпринимать действий, которые могли бы задержать расследование.

Ранее сообщалось, что в отношении личного адвоката Трампа ведется расследование.