В Москве в пятницу ожидается до +14°С
В Москве в пятницу, 20 апреля, ожидается до +14°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды на реках в Московской области с 19 по 21 апреля из-за выпадения обильных осадков.
Уточняется, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.
Также Гидрометцентр России экстренно предупредил о неблагоприятной погоде 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа.