В Москве в пятницу ожидается до +14°С

В Москве в пятницу, 20 апреля, ожидается до +14°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды на реках в Московской области с 19 по 21 апреля из-за выпадения обильных осадков.

Уточняется, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.

Также Гидрометцентр России экстренно предупредил о неблагоприятной погоде 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа.