Задержан заместитель мэра Сочи Юрий Паламарчук, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», — говорится в сообщении СК.

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Паламарчук подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в результате его действий акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 млн руб.

В ведомстве добавили, что в настоящее время «проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства».

Агентство уточняет, что Паламарчук в 2013 году был принят на должность замруководителя департамента ЖКХ Краснодарского края, с июля 2015 года занимал должность замглавы Сочи.