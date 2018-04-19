Гидрометцентр предупредил о грядущих сугробах

Гидрометцентр России экстренно предупредил о неблагоприятной погоде 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, выпадут сугробы высотой до 15 см.

«В северной половине ЦФО пройдут дожди, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях со снегом и установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5-15 см», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что циклон придет из Скандинавии днем 21 апреля и 22 апреля. Ночью 23 апреля температура воздуха будет опускаться до -6°С.

Ранее в Москве в начале следующей недели пообещали мокрый снег, заморозки и гололедицу.