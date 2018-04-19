США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Геологическая служба США прогнозирует, что тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье страны с большой вероятностью станет эпицентром землетрясения. Об этом пишет The Los Angeles Times.
Как отмечается, разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, где проживают более двух миллионов американцев. Если произойдет семибалльное землетрясение, погибнут сотни человек, а из-за взрыва газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тыс. домов.
«Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени», — заявил сотрудник службы Дэвид Шварцман.
Он добавил, что в этом регионе происходят землетрясения каждые 150-160 лет, а последний раз толчки были замечены в 1868 году.
Ранее американские ученые смоделировали последствия взрыва пяти килограммов высокообогащенного урана в центре Вашингтона.
The HayWired earthquake scenario, led by the USGS, anticipates the impacts of a hypothetical magnitude-7.0 earthquake on the Hayward Fault.— USGS (@USGS) 18 апреля 2018 г.
Learn More: https://t.co/7NKRlvnHFB
#USGS #Science #NaturalHazards #Earthquake pic.twitter.com/wiiyU3cQqe