Беременных женщин предложили штрафовать за курение и употребление алкоголя

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет из нескольких законопроектов, которые предполагают введение штрафов до 1 млн руб. за продажу беременным россиянкам алкоголя и сигарет. От также предлагает штрафовать будущих матерей за употребление табака, алкоголя и наркотиков, передает РИА «Новости».

«В целях защиты здоровья детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей, проектом федерального закона предлагается установить ответственность за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции, а также за розничную продажу беременной женщине табачной продукции», — говорится в пояснительной записке.

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Согласно тексту законопроекта, будет установлена ответственность для и беременных за потребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ и табака. За розничную продажу женщине в положении алкогольной продукции предусмотрен штраф в размере от 30 тыс.до 50 тыс. рублей для гражданина, на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Продажу женщине табачных изделий предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

«Проектом предлагается установить, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной или алкогольной продукции (продавца), сомнения в отсутствии беременности у женщины, приобретающей табачную продукцию (покупателя), продавец обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя», — сообщается в пояснительной записке.

Отмечается, что беременным женщинам, нарушающим запрет потребления алкоголя и табака, будет грозить штраф от 4 до 5 тыс. руб. Их также предлагается ставить на «профилактический учет».

Как сообщается, в ближайшее время законопроекты рассмотрит законодательное собрания Ленинградской области.

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