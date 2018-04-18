Главу «Комиэнерго» задержали по обвинению в подкупе

Руководитель филиала «Комиэнерго» «МРСК Северо-Запада» и его заместитель задержаны по подозрению в мошенническом подкупе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного Комитета по республике.

По данным ведомства, руководитель энергетической компании и его заместитель получили от нескольких коммерческих организаций в общей сложности пять миллионов рублей за содействие, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда.

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Чиновникам предъявили обвинения в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК).

Ранее сообщалось, что после обрушения шахты в Ростовской области было возбуждено уголовное дело.