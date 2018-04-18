Постпред России при ОЗХО рассказал о заседании по делу Скрипаля

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал, что на заседании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери российская сторона не была одинока, передает РИА «Новости».

«Но я вам должен сказать, что мы не чувствовали себя в одиночестве на сегодняшнем заседании исполнительного совета. Раздавались и здравые голоса, здравые суждения. Пакистан, Индия, Бразилия, Южная Африка. Высказывались пожелания о необходимости беспристрастного, всестороннего расследования для установления истины, для того, чтобы понять, что там произошло в Солсбери», — сказал Шульгин.

Ранее Следственный Комитет рассказал о состоянии людей, летевших в одном самолете с Юлией Скрипаль.