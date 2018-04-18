ОЗХО не установила страну производства яда для Скрипаля

Представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Петер Уилсон заявил, что специалисты организации не смогли определить страну производства вещества, при помощи которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, передает РИА «Новости».

«Конечно, в то время как идентификация использованного нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — сказал Уилсон.

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Об этом он рассказал в ходе своего выступления в штаб-квартире организации в Гааге.

«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Гааге началось заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля.