Чайка рассказал, за что поплатился жизнью Березовский

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о том, что бизнесмен Борис Березовский действовал совместно с британскими спецслужбами, за что и «поплатился жизнью», когда решил вернуться в Россию, передает РИА «Новости».

«Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью», — сказал Чайка.

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Он подчеркнул, что спецслужбы не могли допустить, чтобы Березовский раскрыл подробности о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.

«Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России», — отметил генпрокурор.

Ранее Чайка рассказал о роли Березовского в отравлении Литвиненко.