Следственный комитет рассказал подробности ЧП в школе Стерлитамака

Нападение на школу в Стерлитамаке устроил 17-летний учащийся коррекционного класса. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Башкортостану.

«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», — говорится в сообщении.

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Как сообщается, после этого сработала пожарная сигнализация. Одна из девочек, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

Нападавший и потерпевшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке девятиклассник напал на учительницу и поджег класс.