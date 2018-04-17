В США прокомментировали сообщения о задержании сотрудников космической отрасли Украины

Минюст США не подтвердил информацию о задержании в Колорадо председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтяренко, сообщает РИА «Новости».

О задержании сотрудников космической отрасли Украины американскими спецслужбами ранее сообщали украинские СМИ. По их данным, Дегтяренко были задержаны по подозрению в причастности к незаконной продаже проектных документов в Северную Корею.

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В министерстве юстиции отметили, что им ничего неизвестно о задержании украинцев, и пообещали перенаправить запрос дальше. В украинском посольстве не стали комментировать ситуацию.

Ранее Киев призвал расследовать в ООН развитие ракетного потенциала КНДР.