Двух россиянок в Ираке приговорили к пожизненному заключению за участие в ИГ

Двух россиянок в Ираке приговорили к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство», сообщает телеканал Al-Sumaria.

Сообщается, что Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни и пожизненному заключению семерых женщин, имеющих иностранное гражданство.

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Суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку. Три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии приговорены к смертной казни.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.