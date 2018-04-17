МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»

Предварительной причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» названо короткое замыкание, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору в России Ринат Еникеев, передает РИА «Новости».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, произошел из-за короткого замыкания в электропроводке на четвертом этаже над детской игровой зоной из-за протечки крыши.

Реклама

«По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там. У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы и упали в поролоновую яму», — сказал Еникеев.

Крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта.