МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Ереване
МИД России рекомендует россиянам в Ереване избегать мест массового скопления людей из-за демонстраций. Об этом сообщается в твиттере департамента ситуационно-кризисного центра ведомства.
«Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что участники акции протеста против возможного назначения на пост премьер-министра Армении Саргсяна перекрыли движение на проспекте Баграмяна в Ереване.
Также стало известно, что составляющие в Армении правящую коалицию Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» выдвинули на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы государства Сержа Саргсяна.