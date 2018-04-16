МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Ереване

МИД России рекомендует россиянам в Ереване избегать мест массового скопления людей из-за демонстраций. Об этом сообщается в твиттере департамента ситуационно-кризисного центра ведомства.

«Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что участники акции протеста против возможного назначения на пост премьер-министра Армении Саргсяна перекрыли движение на проспекте Баграмяна в Ереване.

Также стало известно, что составляющие в Армении правящую коалицию Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» выдвинули на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы государства Сержа Саргсяна.