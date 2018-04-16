Крупный пожар на рынке в Нальчике перекинулся на второй павильон

Официальный представитель Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров сообщил, что крупный пожар на рынке в Нальчике перекинулся на второй торговый павильон, передает РИА «Новости».

«Пожар перекинулся на крышу соседнего торгового павильона, сейчас пожарные тушат сразу два павильона», — сказал Беров.

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Он также рассказал, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Над тушением пожара на месте работают 75 человек личного состава, а также 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в торговом павильоне на рынке Нальчика достигла 2000 квадратных метров, изначально говорилось о 600 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет.