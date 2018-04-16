«Ъ»: в «Зимней вишне» два года не выделяли деньги на ремонт противопожарной системы

В кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором 25 марта из-за пожара погибли 64 человека, знали о неисправности системы пожарной безопасности в течение двух лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным источника, обслуживающая пожарную систему ТЦ компания «Системный интегратор» выявила при проверке в 2016 году многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, а также его несоответствие ГОСТам и СНИПам. По оценке специалистов на устранение несоответствий требовалось 7 млн руб., о чем сообщили собственнице здания Юлии Богдановой. Она не выделила необходимых средств.

Реклама

Как отмечается, все выявленные неполадки заносились в специальной журнал, а затем устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Кроме того, из-за неправильной первоначальной установки оборудования, противопожарная система не могла работать в полной мере. Специалистам также известно об одном случае, когда эта система применялась для набора воды, что запрещено.

Ранее сотрудники следственного комитета установили высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.