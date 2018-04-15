Цивилев рассказал, как на него повлиял пожар в «Зимней вишне»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев признался, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта стал «другим человеком», передает РИА «Новости».

«Моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Я понимаю, что я стал совсем другим человеком. Думаю, что это повлияло не только на меня и на родственников погибших, думаю, что это 25 марта повлияло на всю нашу страну», — сказал Цивилев в интервью радио «Комсомольская правда», прозвучавшем в эфире в воскресенье.

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Он пояснил, что чувствует на себе огромную ответственность, так как возглавил регион в столь непростое время.

Ранее Цивилев заявил, что трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» должна вывести на новый уровень общение с людьми и заботу о детях.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет по числу жертв.