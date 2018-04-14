Толстой объяснил свой совет использовать «Боярышник» вместо иностранных лекарств

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил свои слова о том, что россиянам нужно использовать «Боярышник» вместо иностранных лекарств. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, Толстой в эфире одной из телепередач сказал оппоненту в студии: «Я вам говорю, «Боярышник». А эти сплевывайте!». Позднее он пояснил, что это была шутка.

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«Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись», — сказал Толстой.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров.

«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.