СК: запасной выход кинозала ТЦ в Кемерово был стянут тросом с замком

В Следственном комитете сообщили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово были стянуты тросом с замком, передает РИА «Новости».

Сообщается, что мужчины сорвали «тросик, похожий на велосипедный» и открыли дверь, однако наткнулись на стену черного дыма.

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Отмечается также, что один из погибших обладал навыками противопожарной безопасности и принял решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, для того, чтобы предотвратить проникновение дыма в зал.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет установил высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.