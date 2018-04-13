Ростуризм предупредил россиян о закрытии острова Боракай властями Филиппин, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации Правительством Республики Филиппины принято решение о временном закрытии о.Боракай для посещения туристами с 26 апреля 2018 г. Все рейсы авиакомпаний на остров будут отменены, гостиницы закрыты», — говорится в сообщении.

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Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским туроператорам приостановить формирование и реализацию туров на о. Боракай, а российским туристам воздержаться от посещения туристического направления до прояснения ситуации.

Ранее Ростуризм предупредил об опасности схода лавин в Норвегии.