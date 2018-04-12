Почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света

В Пуэрто-Рико около 870 тысяч жителей остались без света после падения дерева на линии электропередач. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, управление электроэнергетики Пуэрто-Рико заявило, что дерево упало на крупную линию электропередач, оставив без электричества примерно 870 тысяч человек.

Реклама

При этом 711 тысяч человек остались без света в столице страны Сан-Хосе.

Как отмечается, восстановление подачи электричества займет около 16 часов.

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения воздушной линии электропередачи.

Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов.