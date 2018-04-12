Улюкаев выступил с последним словом

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил в Мосгорсуде с последним словом, вновь заявив о своей невиновности, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я полностью невиновен. Приговор основан на косвенных показаниях, на предположениях. Приговор построен на единственном производном доказательстве — одна бабка сказала. В данном случае, один мужик сказал», — заявил Улюкаев.

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Он попросил судью вынести справедливый приговор.

«Пусть выносят приговор, а потом разберемся виновен или нет, ваша честь «потом» уже настало. Прошу вынести справедливый приговор», — сказал Улюкаев.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал показания в качестве свидетеля на апелляции по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос обжалования приговора о взятке бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.