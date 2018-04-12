Гидрометцентр рассказал, каким будет май

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 году, сообщает агентство городских новостей Москва.

При этом, по его, словам, похолодание все же будет.

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«Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.