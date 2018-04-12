Милонов предложил закрыть международные вузы в России

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов предложил закрыть в России международные вузы, выпускающие специалистов в сфере бизнеса, маркетинга, туризма и моды, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что соответствующее предложение он сделал в ходе круглого стола на тему: «Что может стать альтернативой законопроекту «О «чипировании» мигрантов?».

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«У нас полно дармоедов, которые выпускаются из некому ненужных вузов. Международные вузы бизнеса, маркетинга, экологии, туризма и высокой моды, которые располагаются в подвале и штампуют миллионы специалистов: юристов, менеджеров ежегодно, надо закрыть», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что в стране мало трудовых ресурсов, особенно «плотников, слесарей не выпускается».