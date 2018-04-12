Допрос Сечина завершился спустя полтора часа

Допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева завершился, он продлился около полутора часов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом допрос Сечина проводился в закрытом режиме. Этого требовала прокуратура, защита Улюкаева же настаивала на обратном. Тем не менее судья удовлетворила ходатайство прокурора.

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Как передает корреспондент, когда журналистов пустили в зал судебного заседания, главы «Роснефти» там уже не было.

Ранее Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева.

Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.