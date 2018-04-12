Сечин явился в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин явился в Мосгорсуд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Прокуратура просит провести допрос в закрытом режиме.

Улюкаев выступил против закрытого режима.

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Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб.

Суд доказал, что Улюкаев получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Это произошло 14 ноября 2016 года на территории офиса нефтяной компании.

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