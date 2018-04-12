Создатель первой поддельной двухтысячной купюры пойман в Приамурье

Полицейские Амурской области задержали мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении и сбыте фальшивой двухтысячной купюры. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В феврале стало известно, что неизвестный расплатился за топливо на автозаправке в Приамурье поддельной двухтысячной купюрой. Отмечалось, что купюра, распечатанная на цветном принтере, стала первой фальшивкой среди банкнот нового образца.

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«Мужчину, 1990 года рождения, доставили в отдел полиции. Он пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы и штраф.

Полицейские также изъяли принтер.