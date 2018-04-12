ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля

Представители Организации по запрещению химического оружия передали руководству Великобритании результаты расследования по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Daily Mail.

«В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан», — заявил представитель британского министерства иностранных дел.

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Сообщается, что публикация выводов, о которых говорится в документе, запланирована на 14.00 мск. Их также планируется распространить среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию.

Ранее в посольстве России в Лондоне выразили опасения в связи с возможной изоляцией Юлии Скрипаль.