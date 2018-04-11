Власти назвали имена погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске

__is_photorep_included11713663: 1

Власти назвали имена шести погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства края.

Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на пустыре. На борту находились шесть человек, все они погибли. Из-за инцидента в Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации.

Реклама

«На борту было шесть пилотов, все погибли… Среди пилотов были проверяющий, три командира второй пилот, бортмеханик», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находились Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

Ранее следователи назвали основные версии крушения вертолета.

Также сообщалось, что удалось найти оба черных ящика Ми-8.