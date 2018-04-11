В Москве в среду ожидается до +9°С
В Москве в среду, 11 апреля, ожидается до +9°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +7 до +9°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее москвичам пообещали похолодание и дождь в ночь на 11 апреля.
«В ночь на среду короткие ливневые осадки, северо-восточный холодный порывистый ветер 5-10 м/с. Температура резко понизится до +2-4°С. Днем в среду переменная облачность, утром еще местами возможны кратковременные осадки, днем уже солнечно, но ощутимо посвежеет в сравнении с предыдущим днем», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозам синоптиков, солнечная погода вернется в столицу уже с четверга.