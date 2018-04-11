Адвокат: выплаты спавшей с Трампом порноактрисе были «совершенно законными»

Майкл Коэн, адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал телеканалу CNN об обысках, которые прошли в его офисе, доме и гостинице, во время которых, в частности, изъяли документы, связанные с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.

«Мне жаль, что в моем доме и офисе прошли обыски. Но я отмечу, что сотрудники ФБР, которые проводили обыск и конфискацию [документов], вели себя невероятно профессионально, уважительно и учтиво. В конце я их поблагодарил», — сказал Коэн.

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Он отметил, что обыски его «как минимум расстроили». Также Коэн подчеркнул, что выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс были «совершенно законными» — они потребовались, чтобы она не делала публичных заявлений о сексе с Трампом во время президентской кампании.

Ранее газета Washington Post сообщала, что адвоката Трампа подозревают в банковских махинациях.