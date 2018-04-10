СК приступил к проверке по факту школьной поножовщины в ХМАО

Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки по факту конфликта с поножовщиной в одной из школ города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК по округу.

В ходе конфликта, возникшего между двумя старшеклассниками, 2000 и 2001 года рождения, один из них получил несколько ножевых ранений.

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«В настоящее время пострадавший госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает. Следователями следственного отдела по городу Радужный следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводятся первоначальные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрос участников и очевидцев конфликта», — говорится в тексте сообщения.

Сообщение о произошедшем поступило 10 апреля в 15.25 мск.

В начале марта председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о поножовщине между школьниками в ХМАО.