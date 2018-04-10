Юлию Скрипаль выписывают из больницы, передает Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 10 апреля врачи подпишут выписку Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию.

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Сообщалось также, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.

Сама Юлия Скрипаль пока что не стала принимать помощь от российских консулов, сообщил в срочной ноте британский МИД. Юлия также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм.