Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Юлию Скрипаль выписывают из больницы, передает Sky News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, 10 апреля врачи подпишут выписку Скрипаль.
Ранее Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию.
Сообщалось также, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.
Сама Юлия Скрипаль пока что не стала принимать помощь от российских консулов, сообщил в срочной ноте британский МИД. Юлия также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм.