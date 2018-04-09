СМИ: после отравления Скрипалей в Москву было отправлено сообщение «посылка доставлена»

Королевские военно-воздушные силы перехватили отравленное в Москву сообщение «Посылка доставлена» в день, когда в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает The Sunday Express.

Согласно инсайдерской информации, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась «официальному лицу» в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза «Посылка доставлена», а также сообщалось о том, что два лица «совершили успешный выход».

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Отмечается, что представители западных государств были ознакомлены с этими данными.

Ранее сообщалось, что источники в британской сфере безопасности сообщили о планах руководства города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по возведению трехметровых заборов вокруг мест.