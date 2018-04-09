В Генпрокуратуре рассказали о заинтересованности Березовского в ликвидации Литвиненко

Советник генерального прокурора России Николай Атмоньев заявил, что в ликвидации Александра Литвиненко больше всего был заинтересован Борис Березовский, передает РИА «Новости».

«Имею все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», — сказал Атмоньев.

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По его словам, британская сторона дала Березовскому статус беженца, хотя не нашла доказательств готовящегося на него покушения.

«По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России», — рассказал Атмоньев.

Ранее заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян заявил, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию.